масса курицы и гусыни составляет 12 кг,утки и гусыни тоже 12 кг,а курицы и утки-10 кг.Какова масса гусыни?

Математика
масса курицы и гусыни составляет 12 кг,утки и гусыни тоже 12 кг,а курицы и утки-10 кг.Какова масса гусыни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 кг (масса курицы и гусыни )+10 кг( курица и утка ) = 22 кг( гусыни 2 курицы утки) 22 кг -12 кг (утки и гусыни ) =10 кг (получим 2 курицы) 10/2= 5 кг (курица ) (курица и гусыня )12 кг - 5 кг =7 кг ( масса гусыни)
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