масса курицы и гусыни составляет 12 кг,утки и гусыни тоже 12 кг,а курицы и утки-10 кг.Какова масса гусыни?

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масса курицы и гусыни составляет 12 кг,утки и гусыни тоже 12 кг,а курицы и утки-10 кг.Какова масса гусыни?

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