Вчера продали 150 кг фруктов, а сегодня на 30% больше, чем вчера. Сколько кг фруктов продано за два дня?
Математика
Вчера продали 150 кг фруктов, а сегодня на 30% больше, чем вчера. Сколько кг фруктов продано за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150--100% ?---30% 150*30/100=45 150+45=195 за2-й день 150+195=345 фруктов продано за два дня
Гость:
Сегодня продали фруктов: 150кг:100%*30%=45кг - на столько больше, чем вчера, значит, за два дня продали вчера (150кг)+ сегодня (150кг+45кг=195кг), всё вместе: 150кг+195кг=345кг
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