Вычислить объем водорода (н.у.), который выделился в результате взаимодействия 20 г магния с разбавленной сульфатной кислотой

Химия

Вычислить объем водорода (н.у.), который выделился в результате взаимодействия 20 г магния с разбавленной сульфатной кислотой

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