Вычислить объем водорода (н.у.), который выделился в результате взаимодействия 20 г магния с разбавленной сульфатной кислотой
Химия
Вычислить объем водорода (н.у.), который выделился в результате взаимодействия 20 г магния с разбавленной сульфатной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение реакции: Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2 Молекулярные массы: Mg - 24 г/моль Составляем пропорцию: 24 г магния выделяют 22,4 л водорода 20 г магния выделяют Х л водорода Находим Х: Х=20 г * 22,4 л /24 г=18,67 л. Ответ: выделится 18,67 л водорода (н.у.)
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