1.среди следующих реакций выберете окислительно-восстановительные( составьте их уравнения). Mg+I2- CaCL2+NaCO3- Fe+HCl-FeCI2 CO2+Mg-C+MgO обозначьте степери окисления и составьте схемы электронного баланса для окислительно-восс...

Гость: Гость:

1.среди следующих реакций выберете окислительно-восстановительные( составьте их уравнения). Mg+I2-MgI2 (окислительно-восстановительная) магний из 0 переходит в магний +2 йод из 0 переходит в -1 CaCL2+Na2CO3-CaCO3 + 2NaCl (реакция обмена) Fe+2HCl-FeCI2 + H2 (окислительно-восстановительная) Железо из 0 переходит в +2 Водород из +1 переходит в 0 CO2+2Mg-C+2MgO (окислительно-восстановительная) Углерод из +4 переходит в 0 Магний из 0 переходит в +2 Много писанины... 2.какие реакции протекают на электродах при электролизе растворов NaOH и CuCL2? Анод: 2ОН- (-2 электрона)=> O2 Катод: 2ОН-(+2электрона)=>Н2 Анод: 2Cl- (-2 электрона)=> Cl2 Катод: Cu2+(+2электрона)=>Cu 3. какой объм кислорода расходуется на окисление аллюминия, массой 3,6 грамм? 4Al+3O2=>2Al2O3 Пропорция: 27*4 г алюминия окисляются 3*22,4 литрами кислорода 3,6 г алюминия окисляются Х литрами кислорода Находим Х: Х=3,6*3*22,4/(27*4)=2,24 л