для костра Страшила принес 5 веток, Элли 7 веток, а Железный Дровасек в 4 разабольше, чем Страшила и Элли вместе, Сколько веток принес Железный Дровасек?
Математика
для костра Страшила принес 5 веток, Элли 7 веток, а Железный Дровасек в 4 разабольше, чем Страшила и Элли вместе, Сколько веток принес Железный Дровасек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12 веток принесли элли и страшила вместе 12*4=48 веток принес железный дравосек
Гость:
С- 5 веток Э- 7 веток ЖД - (С+Э)*4 : (5+7)*4=12*4=48 Ответ: Железный Дровосек принёс 48 веток.
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