для костра Страшила принес 5 веток, Элли 7 веток, а Железный Дровасек в 4 разабольше, чем Страшила и Элли вместе, Сколько веток принес Железный Дровасек?

Математика

для костра Страшила принес 5 веток, Элли 7 веток, а Железный Дровасек в 4 разабольше, чем Страшила и Элли вместе, Сколько веток принес Железный Дровасек?

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