При термическом разложении 10 г. известняка (карбоната кальция) было получено 1,68 л. углекислого газа (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции.
Химия
При термическом разложении 10 г. известняка (карбоната кальция) было получено 1,68 л. углекислого газа (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: CaCO3 => CaO + CO2 Молекулярная масса CaCO3 - 100 г/моль Составляем пропорцию: из 100 г CaCO3 получают 22,4 л углекислого газа из 10 г CaCO3 получают Х л углекислого газа Находим Х: Х=10 г * 22,4 л / 100 г=2,24 л. Так как газа выделилось 1,68 л, то объемная доля выхода составляет: 1,68/2,24=0,75 (или 75 об.%)
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