При термическом разложении 10 г. известняка (карбоната кальция) было получено 1,68 л. углекислого газа (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции.

Гость: Гость:

Уравнение реакции: CaCO3 => CaO + CO2 Молекулярная масса CaCO3 - 100 г/моль Составляем пропорцию: из 100 г CaCO3 получают 22,4 л углекислого газа из 10 г CaCO3 получают Х л углекислого газа Находим Х: Х=10 г * 22,4 л / 100 г=2,24 л. Так как газа выделилось 1,68 л, то объемная доля выхода составляет: 1,68/2,24=0,75 (или 75 об.%)