(a в пятой степени)возведеное в 3 степень разделить на a в 10 степени и умножить на a

Алгебра
(a в пятой степени)возведеное в 3 степень разделить на a в 10 степени и умножить на a
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a⁵)³/(a)¹⁰*a=a¹⁵/a¹⁰*a=a⁵*a=a⁶
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