Сочинение на тему Морозные узоры на моём окне.

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А теперь - морозные узоры на окне! Всего неделю – две назад наши окна были заморожены, и мы любовались великолепными ледяными узорами. Какое же это чудо природы, какой изысканный рисунок, зачарованный сказочный лес. Не верится, что обошлось без человеческого участия! Природа – очень талантливый художник! Мне эти узоры всегда напоминают волшебный тропический лес с белыми пальмами и папоротниками, с детства ими любовалась, поражалась их красоте!!