сторона основи правильної прямокутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди корень з 13 Знайти довжину бічного ребра
Геометрия
сторона основи правильної прямокутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди корень з 13 Знайти довжину бічного ребра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 13 в квадрате умножаем на 6 в квадрате = 468 длина ребра равна корень из 468
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