В каком состояние находится? кислород при t=-215 Ртуть при t=-40 медь при t=-1086
Физика
В каком состояние находится? кислород при t=-215 Ртуть при t=-40 медь при t=-1086
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кислород твёрдый, ртуть твёрдая, медь жидкая
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