1)Муж и жена имеют светлые прямые волосы.Каковы возможные генотипы и фенотипы детей. Светлые прямые волосы -рецессивный признак -аа 2)От черепаховой кошки родились несколько котят.Один из которых рыжая кошка.Каковы фенотипы и г...
Биология
1)Муж и жена имеют светлые прямые волосы.Каковы возможные генотипы и фенотипы детей. Светлые прямые волосы -рецессивный признак -аа 2)От черепаховой кошки родились несколько котят.Один из которых рыжая кошка.Каковы фенотипы и генотипы кота и этого котёнка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Р жне.значок аа х муж.значок аа Г(по генотипу) а и а (в кружочки) F1 аа по генотипу:100% по фенотипу:100% мне кажется что так)))
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