Найдите массу груза, который на пружине жёскостью 250 н/м делает 20 колебаний за 16 секунд

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T=2пи умножеть на корень квадратный из m и разделить на к,где к жесткость пружины.Выразим массу.это отношение корень квадратный из массы относится к жесткости пружи как T относится к 2 пи.убираем корень квадратный получается масса относится с жесткости как Tвадрат относится к 4 пи в квадрате. и получается чтобы найти массу нужно жесткость умножить на Tв квадрате и разделитьна 4 пи в квадрате.T=время разделить на кол-во колебаний.T=16/20=0,8 m=250умножить на 6,4 и разделить на 40=40 грамм масса груза.