Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?
География
Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно,спрос порождает предложение,но если есть предложение,рано или поздно появится и спрос.Для этого существует реклама и маркетинг
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