Сколько молекул содержится в 5,6 л при н.у. вещества N
Химия
Сколько молекул содержится в 5,6 л при н.у. вещества N
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При н.у. 1 моль газа занимает объем 22,4 литра и содержит 6,02*10^23 молекул. Находим количество молей азота: 5,6/22,4=0,25 моль Количество молекул будет: 0,25*6,02*10^23=1,505*10^23 штук (^ - означает возведение в степень)
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