Получить пропанол тремя способами
Химия
Получить пропанол тремя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₃-CH₂-CH₂Cl + KOH -> CH₃-CH₂-CH₂OH + KCl CH₃-CH₂-CHO + H₂ -> CH₃-CH₂-CH₂OH C₃H₄+H₂O=C₃H₅OH
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