дайте характеристику гидроксида бария!
Химия
дайте характеристику гидроксида бария!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бария гидроксид ( гидроокись ) бесцв. кристаллы. При обычных уловиях бария гидроксид ( гидроокись ) существует в виде октагидрата давление пара при 78°С 30,3 кПа; ур-ние температурной зависимости давления диссоциации: lg р (Па) = 13,238 - 58230/19,1557: При 130°С полностью обезвоживается; при упаривании кипящих водных р-ров бария гидроксида ( гидроокиси ) в отсутствии углексилоты образуется моногидрат. Получают октагидрат действием горячей воды на ВаО, нагреванием BaS в токе влажного СО2 и перегретого пара, взаимод. р-ров хлорида бария и гидроксида натрия при кипении. Применяют бария гидроксид ( гидроокись ) как реактив на SO42- и CO32-, для очистки растит. масел и животных жиров, как компонент смазок, для удаления сульфат - аниона из пром. р-ров, получения солей Ва, а также гидроксидов цезия, рубидия из их сульфатов или карбонатов. Токсичен.
Гость:
Гидроксид бария при стандартных условиях представляем собой прозрачные кристаллики. Насыщенный раствор гидроксида бария называют баритовой водой. Гидроскопичен. Не растворим в спирте, но растворим в воде. Образует кристаллогидраты с одной, двумя, семью и восемью молекулами воды. Гидроксид бария токсичен, ПДК составляет 0,5 мг/м3.
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