латунь состоит из 2 частей цинка и 3 частей меди.Сколько граммов меди в куске латуни массой 450 грамм?

Математика
латунь состоит из 2 частей цинка и 3 частей меди.Сколько граммов меди в куске латуни массой 450 грамм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение:450:(2+3)=450:5=90___90*3=270гр.(медь)
Гость:
1) 2+3=5(частей)- всего в латуни 2) 450:5=90 (грамм) - в 1 части 3) 90 х 3 =270 (грамм) - меди Ответ: 270 грамм меди в латуни
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