в кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. сколько рядов в кинотеатре если всего в нем имеется 884 мест

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в кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. сколько рядов в кинотеатре если всего в нем имеется 884 мест

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