в кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. сколько рядов в кинотеатре если всего в нем имеется 884 мест

Алгебра
в кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. сколько рядов в кинотеатре если всего в нем имеется 884 мест
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - число рядов, тогда х+8 - количество мест в ряду, тогда получим: х*(х+8)=884, х^2+8x-884=0, x=26 b x=-32, но отрицательное значение не подходит, а тогда рядов 26!
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