Дан отрезок.. Постройте две какие-либо взаимные перпендикулярные прямые и на одной из них от точки пересечения отложите отрезок, равный данному.

Геометрия
Дан отрезок.. Постройте две какие-либо взаимные перпендикулярные прямые и на одной из них от точки пересечения отложите отрезок, равный данному.
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