Находившаяся в стакане вода массой 0,05 кг полностью испарилась за 5 суток.Сколько в среднем молекул воды вылетело с ее поверхности за 1с?
Физика
Находившаяся в стакане вода массой 0,05 кг полностью испарилась за 5 суток.Сколько в среднем молекул воды вылетело с ее поверхности за 1с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 суток = 432000 секунд 0,05 кг = 50 г=50/18=2,78 моль (18 - молекулярная масса воды) 1 моль вещества содержит 6,02 на 10 в 23 степени молекул Всего было 2,78*6,02*10^23=1,674*10^24 молекул воды за одну секунду вылетало: 1,674*10^24 молекул воды/432000 секунд=3,88*10^20 молекул/с Ответ: 3,88*10^20 молекул/с
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