Находившаяся в стакане вода массой 0,05 кг полностью испарилась за 5 суток.Сколько в среднем молекул воды вылетело с ее поверхности за 1с?

Физика

Находившаяся в стакане вода массой 0,05 кг полностью испарилась за 5 суток.Сколько в среднем молекул воды вылетело с ее поверхности за 1с?

Автор: Гость