Числа от 21 до 30 выписаны последовательно в ряд. Можно ли расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?

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Числа , –22, –24, ... чётны, а числа –21, –23, –25, ... нечётны. Знак («+» или «–») не влияет на то, чётное число или нечётное. Среди чисел от 21 до 30 нечётное количество нечётных чисел, поэтому их сумма (с любыми знаками) нечётна, а значит, нулю не равна.