Числа от 21 до 30 выписаны последовательно в ряд. Можно ли расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?

Алгебра
Числа от 21 до 30 выписаны последовательно в ряд. Можно ли расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа , –22, –24, ... чётны, а числа –21, –23, –25, ... нечётны. Знак («+» или «–») не влияет на то, чётное число или нечётное. Среди чисел от 21 до 30 нечётное количество нечётных чисел, поэтому их сумма (с любыми знаками) нечётна, а значит, нулю не равна.
Гость:
Нельзя расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю так как 21+29=50 22+28=50 23+27=50 26+24=50 25+30=55 25-30=-5 Получаем 21-22+23-24-26+27-28+29=0 25 и 30 не дают нам 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найдите числа, равные удвоенной сумме своих цифр.
Ответить
Математика
Найдите наименьшее натуральное число, при делении которого на 2 2/7, 1 1/11, 3,6 подучатся натуральные числа
Ответить
Геометрия
углы ромба относятся как 1:3,а его сторона равна 8см.найти площадь ромба сторона которого равна 5корень3см,а один из углов равен 120градусов
Ответить
Українська література
какова изрезанность береговой линии материка евразия
Ответить
Биология
По каким внешним признакам отличаются брюхоногие моллюски от головоногих?
Ответить