Числа от 21 до 30 выписаны последовательно в ряд. Можно ли расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?
Алгебра
Числа от 21 до 30 выписаны последовательно в ряд. Можно ли расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа , –22, –24, ... чётны, а числа –21, –23, –25, ... нечётны. Знак («+» или «–») не влияет на то, чётное число или нечётное. Среди чисел от 21 до 30 нечётное количество нечётных чисел, поэтому их сумма (с любыми знаками) нечётна, а значит, нулю не равна.
Гость:
Нельзя расставить между ними знаки "+" "-" так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю так как 21+29=50 22+28=50 23+27=50 26+24=50 25+30=55 25-30=-5 Получаем 21-22+23-24-26+27-28+29=0 25 и 30 не дают нам 0
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