Найдите наименьшее натуральное число, при делении которого на 2 2/7, 1 1/11, 3,6 подучатся натуральные числа

Гость: Гость:

36/10=13/5 2 2/7=5/7 1 1/11=12/11 так как мы должны число разделить на дроби, то нужно НОД к числителям 13,5 и 12 13*5*12=780 проверим 780/13*5=300 780/5*7=1096 780/12*11=715