1. Сожгли 2 моль фосфора. Полученный оксид растворили в воде. Рассчитайте сколько граммов ортофосфорной кислоты при этом получено. 2. Рассчитайте, сколько граммов серной кислоты можно получить при взаимодействии 8 г триоксида с...

Химия

1. Сожгли 2 моль фосфора. Полученный оксид растворили в воде. Рассчитайте сколько граммов ортофосфорной кислоты при этом получено. 2. Рассчитайте, сколько граммов серной кислоты можно получить при взаимодействии 8 г триоксида серы с водой. 3. Какое количество водорода выделится при взаимодейстивии 0,1 моль алюминия с соляной кислотой? Сколько граммов хлорида алюминия при этом образуется?

Автор: Гость