Пухнастики вместе разлетелись в разные разные стораны .Скорость первого 45км/ч , а второго на 7 км/ч больше .Какое расстояние будет между ними ,если первый пролетел 120 мин, а второй 2 часа?
Математика
Пухнастики вместе разлетелись в разные разные стораны .Скорость первого 45км/ч , а второго на 7 км/ч больше .Какое расстояние будет между ними ,если первый пролетел 120 мин, а второй 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим скорость второго пухнастика: 45+7=52 км/ч 2. Так как пухнастики разлетаются в разные стороны, то каждый час расстояние между ними увеличивается на: 45+52=97 км 3. 120 минут полета и 2 часа полета - одинаковые величины 4. За 2 часа разлета расстояние между пухнастиками будет: 2*97=194 км
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