28*3/4 сократите дробные выражения
Математика
28*3/4 сократите дробные выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*3/4 (28*3)/4; 84/4=21
Гость:
28*3/4=7*3=21
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