дана арифметическая прогрессия -25; -22; ..... найдите 21-й член прогрессии.
Алгебра
дана арифметическая прогрессия -25; -22; ..... найдите 21-й член прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{[latex]a_n[/latex]} - арифметическая прогрессия [latex]a_1=-25[/latex] [latex]a_2=-22[/latex] [latex]a_n=a_1+(n-1)*d[/latex] [latex]a_{21} =a_1+20d[/latex] [latex]d=a_2-a_1=-22-(-25)=-22+25=3[/latex] [latex] a_{21} =-25+20*3=-25+60=35[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?
Химия
Математика
•От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер: первый со скоростью 24км/ч, второй-15км/ч. Через 3ч после отправления...