•От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер: первый со скоростью 24км/ч, второй-15км/ч. Через 3ч после отправления теплоход сел на мель. Через некоторое время с помощью буксира теплоход сняли с ...
Математика
•От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер: первый со скоростью 24км/ч, второй-15км/ч. Через 3ч после отправления теплоход сел на мель. Через некоторое время с помощью буксира теплоход сняли с мели, и через 7ч он догнал катер. Сколько часов теплоход стоял на мели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+7=10 24*10=240 240/15=16 часов 16-10=6 часов стоял теплоход
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