•От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер: первый со скоростью 24км/ч, второй-15км/ч. Через 3ч после отправления теплоход сел на мель. Через некоторое время с помощью буксира теплоход сняли с ...

Математика

•От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер: первый со скоростью 24км/ч, второй-15км/ч. Через 3ч после отправления теплоход сел на мель. Через некоторое время с помощью буксира теплоход сняли с мели, и через 7ч он догнал катер. Сколько часов теплоход стоял на мели?

Автор: Гость