В соревнованиях участвовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек, а две третьих были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?

Математика
В соревнованиях участвовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек, а две третьих были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в задаче написано две третьих остатка,тогда решается так:86-5=81;81/3*2=54
Гость:
86-5=81 (81/3)*2=54-получили грамоты Ответ:54 человека
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