В соревнованиях участвовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек, а две третьих были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?

Математика

В соревнованиях участвовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек, а две третьих были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?

Автор: Гость