в треугольнике ABC стороны AB и BC равны а отрезок BFего медиана. Найдите градусную меру угла ABC если угол ABF равен 40 градусов.
Геометрия
в треугольнике ABC стороны AB и BC равны а отрезок BFего медиана. Найдите градусную меру угла ABC если угол ABF равен 40 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник равнобедренный, а в таком треугольнике медиана является и биссектрисой, и высотой => раз биссектриса делит угол пополам, то угол ABC=2*ABF=2*40=80 градусов. вроде так)
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