Какую длину должна иметь перекладина, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 9 и 5, поставленные на расстоянии 3 одна от другой?
Геометрия
Какую длину должна иметь перекладина, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 9 и 5, поставленные на расстоянии 3 одна от другой?
Ответ(ы) на вопрос:
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9-5=4 c^2=a^2+b^2 c^2=4^2+3^2=16+9=25 c=5 рисунок прикреплен
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