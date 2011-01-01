Какую длину должна иметь перекладина, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 9 и 5, поставленные на расстоянии 3 одна от другой?

Геометрия

Какую длину должна иметь перекладина, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 9 и 5, поставленные на расстоянии 3 одна от другой?

Автор: Гость