Периметр треугольника АВС равен 15 сантиметрам. Сторона ВС больше стороны АВ на 2 см, а сторона АВ меньше стороны АС на 1 см. Найдите стороны тнеугольника

Геометрия

Периметр треугольника АВС равен 15 сантиметрам. Сторона ВС больше стороны АВ на 2 см, а сторона АВ меньше стороны АС на 1 см. Найдите стороны тнеугольника

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