Периметр треугольника АВС равен 15 сантиметрам. Сторона ВС больше стороны АВ на 2 см, а сторона АВ меньше стороны АС на 1 см. Найдите стороны тнеугольника
Геометрия
Периметр треугольника АВС равен 15 сантиметрам. Сторона ВС больше стороны АВ на 2 см, а сторона АВ меньше стороны АС на 1 см. Найдите стороны тнеугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть АВ=Хсм, тогда ВС=Х+2 см, АС=Х+1 см периметр- сумма всех сторон => АВ+ВС+АС=15 см Х+Х+2+Х+1=15 3Х=12 Х=4 АВ=4см, ВС=6см, АС=5см
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