Точка движется по окружности радиусом 2 м согласно уравнению S = 2 t3. В какой момент времени нормальное ускорение точки будет равно тангенциальному? Чему будет равно полное ускорение точки в этот момент времени?

Физика
Точка движется по окружности радиусом 2 м согласно уравнению S = 2 t3. В какой момент времени нормальное ускорение точки будет равно тангенциальному? Чему будет равно полное ускорение точки в этот момент времени?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R=2м А=2 м/c^3 s(t)=A*t^3 м Найти: taw,Е-? Решение: a(n)=V^2/R a(n)=(((d/dt)*s(t))^2)/R a(n)=((3*A*t^2)^2)/R Тангенальное ускорение точки a(t)=(d^2/dt^2)*s(t) a(t)=6*A*t ускорения равны a(n)=a(t)
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