Определить количество вещества в 2г кислорода 1г водорода 0,5кг азота.
Физика
Определить количество вещества в 2г кислорода 1г водорода 0,5кг азота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить количество вещества в 2г кислорода 1г водорода 0,5кг азота Количество вещества= (масса вещества)/(молекулярная масса вещества) молекулярные массы: O2 - 32 г/моль Н2 - 2 г/моль N2 - 28 г/моль Находим количества веществ: Кислорода: 2 г/32 г/моль=0,0625 моль; Водорода: 1 г/2 г/моль = 0,5 моль; Азота: 0,5*1000 г/28 г/моль=17,86 моль
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