Во фруктовом саду посадили 4248 яблонь и груш. На каждые 7 яблонь приходится 5 груш. Сколько в саду яблонь и сколько груш?

Математика

Во фруктовом саду посадили 4248 яблонь и груш. На каждые 7 яблонь приходится 5 груш. Сколько в саду яблонь и сколько груш?

Автор: Гость