Во фруктовом саду посадили 4248 яблонь и груш. На каждые 7 яблонь приходится 5 груш. Сколько в саду яблонь и сколько груш?
Математика
Во фруктовом саду посадили 4248 яблонь и груш. На каждые 7 яблонь приходится 5 груш. Сколько в саду яблонь и сколько груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4248/(7+5)=354; 354*7=2478 (яблонь); 354*5=1770 (груш).
Гость:
5+7=12 4248/12=354 354*5=1770 груш. 354*7=2478 яблонь. Проверим: 2478+1770=4248 (всё правильно).
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