точка А лежит в плоскости, точка В - на расстоянии 12,5 м от этой плоскости. найдите расстояние от плоскости до точки М, делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3.
Геометрия
точка А лежит в плоскости, точка В - на расстоянии 12,5 м от этой плоскости. найдите расстояние от плоскости до точки М, делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,5/(2+3)=12,5/5=2,5; AM=2,5*2=5 (м)
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