точка А лежит в плоскости, точка В - на расстоянии 12,5 м от этой плоскости. найдите расстояние от плоскости до точки М, делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3.

Геометрия

точка А лежит в плоскости, точка В - на расстоянии 12,5 м от этой плоскости. найдите расстояние от плоскости до точки М, делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3.

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