вычислите массу оксида серы (VI), который образовался при окислении кислородом оксида серы (IV) массой 16г, если выход продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного.
Химия
вычислите массу оксида серы (VI), который образовался при окислении кислородом оксида серы (IV) массой 16г, если выход продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25 х 2SO2+O2=2SO3 n(SO2)=16/64=0.25 моль (М=64 г/моль) x=n(SO3)=(0.25*2)/2=0.25 моль 0,25 моль - 100% у моль - 80 % у=n(SO3)=(0.25*80)/100=0.2 моль m(SO3)=0.2*80=16 г (М=80г/моль)
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