вычислите массу оксида серы (VI), который образовался при окислении кислородом оксида серы (IV) массой 16г, если выход продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного.

Химия

вычислите массу оксида серы (VI), который образовался при окислении кислородом оксида серы (IV) массой 16г, если выход продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного.

Автор: Гость