рассказать всё о имени прилагательном
Русский язык
рассказать всё о имени прилагательном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилага́тельное — самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопрос «како́й», «кака́я», «каки́е», «чей». В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам, и числам, могут иметь краткую форму. В предложении прилагательные бывают определениями и сказуемыми.
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