рассказать всё о имени прилагательном

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Имя прилага́тельное — самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопрос «како́й», «кака́я», «каки́е», «чей». В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам, и числам, могут иметь краткую форму. В предложении прилагательные бывают определениями и сказуемыми.