Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 14 и 6 см.
Геометрия
Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 14 и 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь равна полупроизведению диагоналей, т.е S=14*6/2=42
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