Ширина прямоугольного параллепипеда 14 см,она меньше длинны в 3 раза.Высота параллепипеда на 12 см. меньше длинны.найдите объем этого параллепипеда.
Математика
Ширина прямоугольного параллепипеда 14 см,она меньше длинны в 3 раза.Высота параллепипеда на 12 см. меньше длинны.найдите объем этого параллепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 14 * 3 = 42 см -длина 2. 42 - 12 =30 см - высота 3. 14 + 42 + 30 = 86 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x пут...
Геометрия
В равностороннем треугольнике KLM сторона равна 30 см. Найдите площадь третьей части данного треугольника.
Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите дл...
Математика