Ширина прямоугольного параллепипеда 14 см,она меньше длинны в 3 раза.Высота параллепипеда на 12 см. меньше длинны.найдите объем этого параллепипеда.

Математика

Ширина прямоугольного параллепипеда 14 см,она меньше длинны в 3 раза.Высота параллепипеда на 12 см. меньше длинны.найдите объем этого параллепипеда.

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