В равностороннем треугольнике KLM сторона равна 30 см. Найдите площадь третьей части данного треугольника.
Геометрия
В равностороннем треугольнике KLM сторона равна 30 см. Найдите площадь третьей части данного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H^2=30^2+15^2=900+225=1125 h=15√5 S=30*15√5=450√5 s/3=450√5/3=150√5
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