Какие новые слои населения, новые проблемы и новые ценности возникли в 19 веке в развивающемся индустриальном обществе?.
Обществознание
Какие новые слои населения, новые проблемы и новые ценности возникли в 19 веке в развивающемся индустриальном обществе?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) основной фактор производства теперь капитал, а не земля 2) начинает развиваться применение механизмов, технологий 3) селхоз-во теперь занимает ок10%, промышленность - 85% 4)классовое деление: возникают буржуазия и пролетариат 5) воздействие на природы глобальное, неконтролируемое 6)частичное провозглашение полит свобод, равенства перед законом, некие демократические преобразования 7)утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку, возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура, массовая грасотность и образование
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