Определите размер налогооблагаемой прибыли и сумму налога на прибыль, если известно, что общие доходы от реализации товаров составили 200 тыс.грн., а доходы от торговли ценными бумагами составили 15,1 тыс.грн., доходы от сдачи ...

Технология

Определите размер налогооблагаемой прибыли и сумму налога на прибыль, если известно, что общие доходы от реализации товаров составили 200 тыс.грн., а доходы от торговли ценными бумагами составили 15,1 тыс.грн., доходы от сдачи в аренду имущества полученны в сумме 12,3 тыс.грн. Размер налога на добавленную стоимость составил 30 тыс. грн. Сумма затрат, начисленных на протяжении года - 150 тс.грн., сумма средств, внесенных в страховые резервы = 10 тыс.грн. Сумма амортизационыых отчислений - 18 тыс.грн.

Автор: Гость