Определите размер налогооблагаемой прибыли и сумму налога на прибыль, если известно, что общие доходы от реализации товаров составили 200 тыс.грн., а доходы от торговли ценными бумагами составили 15,1 тыс.грн., доходы от сдачи ...
Технология
Определите размер налогооблагаемой прибыли и сумму налога на прибыль, если известно, что общие доходы от реализации товаров составили 200 тыс.грн., а доходы от торговли ценными бумагами составили 15,1 тыс.грн., доходы от сдачи в аренду имущества полученны в сумме 12,3 тыс.грн. Размер налога на добавленную стоимость составил 30 тыс. грн. Сумма затрат, начисленных на протяжении года - 150 тс.грн., сумма средств, внесенных в страховые резервы = 10 тыс.грн. Сумма амортизационыых отчислений - 18 тыс.грн.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
налогооблагаемая прибыль равна все доходы минус НДС и минус затраты и амортизация и умножаем на 25% налога на прибыль Только, по моему, торговля ценными бумагами облагается полностью - не совсем уверен
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