по формуле a=bq+r найдите число а,если делитель b равен 81,неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23.

Математика
по формуле a=bq+r найдите число а,если делитель b равен 81,неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это случайно не решается простым подставлением чисел? a= 81*561+23=45464
Гость:
по формуле a=bq+r найдите число а,если делитель b равен 81,неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23. a=81*561+23=45441+23=45464
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