Одна из диагоналей пароллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см в квадрате.

Геометрия

Одна из диагоналей пароллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см в квадрате.

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