Одна из диагоналей пароллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см в квадрате.
Геометрия
Одна из диагоналей пароллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)т.к. формула S=A*Ha(высота,проведенная к стороне)=A*9=108 => 108/9=12- искомая сторона 2) т.к. образовался прямоугольный треугольник(из-за высоты), то можно применить теор пифагора, находя вторую сторону: 9в кв+12в кв=Х2 81+144=х2 225=х2 Х=15- вторая искомая сторона
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