во сколько раз увеличится площадь и периметр прямоугольника, если его каждую сторону увеличить в 10 раз
Математика
во сколько раз увеличится площадь и периметр прямоугольника, если его каждую сторону увеличить в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=(a+b)*2 p=(a*10+b*10)*2 p=(a+b)*20 периметр прямоугольника увеличится в 20 раз S=a*b s=a*b*10*10 s=a*b*100 во 100 раз увеличится площадь
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