30% от 30% числа a равны 7.2 . Найдите число a

Математика
30% от 30% числа a равны 7.2 . Найдите число a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%*(30%*A)=7.2 0.3*(0.3*A)=7.2 0.3*A=7.2:0.3 0.3*A=24 A=24:0.3 A=80
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