известно,что cos a(альфа)=0,6, о
Математика
известно,что cos a(альфа)=0,6, о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
известно,что cos a(альфа)=0,6, о sin²a+cos²a=1 sin²a+0,36=1 sina=0,8 tga=sina/cosa tga=0,8/0,6=4/3 ctga=3/4
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