легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.

Математика
легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hadin, ты решил неверно! Сначала: 450:3=150 -скорость сближения Уравнение: х+х+30=150 2х=120 х=60, 60 км/ч скорость грузовой машины. 60+30=90 км/ч скорость легковой машины
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