легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.

Математика

легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.

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