легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.
Математика
легковая и грузовая машины двигались на встречу друг другу и встретились через 3 часа, пройдя 450 км. Найди скорость легковой машины , если она на 30 км\ч больше скорости грузовой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hadin, ты решил неверно! Сначала: 450:3=150 -скорость сближения Уравнение: х+х+30=150 2х=120 х=60, 60 км/ч скорость грузовой машины. 60+30=90 км/ч скорость легковой машины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело массой 50 кг под действием силы в 200 ньютонов равномерно движется по ровной дороге.Чему равен коэффициент трения?
Алгебра
Математика
Геометрия
Докажите, что вравных треугольниках биссектриссы, проведенные к соответственно равным сторонам, равны