Докажите, что из всех прямоугольников, имеющих периметр 32 см, наибольшую площадь имеет квадрат.
Математика
Докажите, что из всех прямоугольников, имеющих периметр 32 см, наибольшую площадь имеет квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=(a+b)*2=2a^2 p=(a+x+b-x)*2=(a+b)*2+(x-x)*2=(a+b)*2=2a^2 вывод при любом p наибольшую площадь имеет квадрат
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