Ребро куба равно 7 см. Найдите объём куба и его площадь.
Алгебра
Ребро куба равно 7 см. Найдите объём куба и его площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=a^3=7^3=343 S= a^2*6=49*6=294
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